BNPB Pilah Tawaran Bantuan Penanganan Karhutla dari Luar Negeri

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memilah tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdatangan dari luar negeri.

Hanya bantuan berupa alat dan teknologi yang belum ada dan belum dimiliki Indonesia yang bakal dipertimbangkan untuk masuk.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menegaskan hal itu dalam konferensi pers di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), pada Kamis (22/10).

Dia menyatakan bahwa Indonesia memang mendapatkan beberapa tawaran bantuan luar negeri untuk menangani karhutla.

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”Sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia antara Jepang dan Singapura. Kami menghargai, menghormati seluruh tawaran dari berbagai negara yang sudah menyampaikan ke Indonesia,” kata dia.

Sesuai dengan arahan yang telah disampaikan kepada BNPB, tawaran bantuan tersebut akan diinventarisasi atau dipilah lebih dulu.

Tujuannya tidak lain agar dukungan dari luar negeri benar-benar tepat guna dan tepat sasaran saat dibawa ke Indonesia.

”Kebutuhan bantuan dari luar negeri lebih diarahkan pada pengadaan alat dan teknologi yang belum dimiliki oleh Indonesia saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan hal tersebut saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam (21/10).