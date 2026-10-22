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Muhammad Ridwan
Jumat, 23 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Prabowo Ucapkan Selamat Hari Santri 2026, Nyatakan Pemerintah Terus Dukung Ponpes

Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa). - Image

Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri 2026 kepada seluruh santri, kiai, nyai, pengasuh pondok pesantren (ponpes), serta keluarga besar pesantren di Indonesia. 

Seperti diketahui, pada hari ini, 22 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Santri. 

Pesan Presiden tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang mewakili Presiden Prabowo.

Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan nilai-nilai moral, serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

"Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pesantren. Kita semua memahami bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga tempat membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mendidik generasi muda agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya,” kata Prasetyo Hadi, Kamis (22/10).

Ia menjelaskan, kiprah pesantren dalam kehidupan bangsa telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, lembaga pendidikan tersebut terus berperan dalam membangun sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan tradisi keilmuan.

Atas dasar itu, pemerintah memandang perlu memperkuat dukungan terhadap pesantren agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, pembinaan santri, serta kapasitas kelembagaannya. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pesantren untuk terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat tata kelola dan pelayanan bagi pesantren melalui Kementerian Agama dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan kelembagaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Prasetyo menegaskan, pengembangan pesantren juga harus memperhatikan kondisi lingkungan belajar para santri. Pemerintah berharap seluruh pesantren dapat menyediakan tempat pendidikan yang mendukung proses belajar sekaligus menjamin kenyamanan dan martabat para santri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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