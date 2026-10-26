Hari Santri 2026, Gubernur Khofifah Tinjau Khitanan Massal dan Cek Kesehatan Gratis Warga Pacitan

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan, Kamis (22/10). Kegiatan ini mengawali peringatan Hari Santri Nasional 2026 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Sebelum Upacara Peringatan Hari Santri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis tersebut.

Bakti sosial bidang kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut menyasar anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan serta upaya mendekatkan pelayanan kepada warga. Khitanan massal ditargetkan melayani 100 anak dengan dukungan 15 tim tenaga kesehatan dari 7 RS UOBK Provinsi Jawa Timur.

Selain memperoleh pelayanan khitan, para peserta menerima bingkisan berupa kipas angin, paket sembako, goodie bag, dan tas ransel, serta santunan atau uang saku. Peserta juga mendapatkan konsumsi dan makanan ringan. Dukungan tersebut menjadi bentuk perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu meringankan kebutuhan keluarga dan menunjang aktivitas belajar mereka.

Gubernur Khofifah mengatakan, momentum Hari Santri menjadi pengingat pentingnya membangun generasi yang kuat secara spiritual dan intelektual, sekaligus sehat secara fisik. Karena itu, peringatan Hari Santri perlu diisi dengan kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Semangat Hari Santri tahun ini, ‘Santri Sehat, Indonesia Kuat’, mengingatkan kita bahwa kesehatan merupakan salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa,” tegasnya.

PERINGATAN HARI SANTRI: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyapa salah satu peserta khitanan massal dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pendopo Kabupaten Pacitan, Kamis (22/10). (Istimewa).

“Anak-anak yang sehat memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya secara optimal,” ujar Khofifah.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat layanan promotif dan preventif, sekaligus membuka akses pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat didorong untuk semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Cek Kesehatan Gratis ini dilaksanakan dengan dukungan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Pacitan serta RS Pura Raharja Surabaya.