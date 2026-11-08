Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Tito Karnavian

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Momen pertemuan tersebut dibagikan melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam agenda tersebut terdapat Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Selain itu, terlihat juga Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Turut hadir juga Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Rusdiharjo.
Dalam rekaman yang diunggah Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat menyambut langsung para mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat, Prabowo menyalami mereka satu per satu.
Sementara itu, para mantan Kapolri tampak kompak mengenakan busana batik. Suyudi Ario Seto yang turut hadir kemudian memperkenalkan masing-masing mantan Kapolri kepada Presiden.
Prabowo pun menyempatkan diri menyapa para tamunya secara personal. Salah satunya ketika bertemu dengan Roesmanhadi. "Mas, apa kabar, Mas?" tanya Prabowo kepada eks Kapolri tersebut.
"Baik. Ada salam dari Mbak Tiwi," jawab Roesmanhadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022