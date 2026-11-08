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Penulis: Muhammad Ridwan
Senin, 9 November 2026 | 03.07 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Tito Karnavian

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).&nbsp; - Image

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).&nbsp;

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).

Momen pertemuan tersebut dibagikan melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam agenda tersebut terdapat Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Selain itu, terlihat juga Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Turut hadir juga Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Rusdiharjo.

Dalam rekaman yang diunggah Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat menyambut langsung para mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat, Prabowo menyalami mereka satu per satu.

Sementara itu, para mantan Kapolri tampak kompak mengenakan busana batik. Suyudi Ario Seto yang turut hadir kemudian memperkenalkan masing-masing mantan Kapolri kepada Presiden.

Prabowo pun menyempatkan diri menyapa para tamunya secara personal. Salah satunya ketika bertemu dengan Roesmanhadi. "Mas, apa kabar, Mas?" tanya Prabowo kepada eks Kapolri tersebut.

"Baik. Ada salam dari Mbak Tiwi," jawab Roesmanhadi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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