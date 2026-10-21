Seskab Teddy dan Mentan Amran Berkinerja Baik di Survei 2 Tahun Prabowo-Gibran

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Memasuki dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, peta popularitas serta penilaian kinerja pejabat di Kabinet Merah Putih mulai terungkap.
Temuan terbaru lembaga survei Matriks Politik Indonesia menempatkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat paling dikenal publik, sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman didapuk sebagai menteri berkinerja terbaik.
Hasil survei mencatat tingkat popularitas Seskab Teddy menembus angka 88,88 persen. Angka tersebut mengungguli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (85,3 persen) dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (79,5 persen).
Di sisi lain, untuk jajaran menteri dengan penilaian kinerja terbaik, Mentan Amran Sulaiman memimpin di posisi puncak dengan raihan 75,1 persen.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Agama Nasaruddin Umar (70,4 persen) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (68,8 persen).
"Seskab Teddy paling populer di mata publik, sedang Mentan Amran Sulaiman dinilai terbaik di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10).
Supriyadi menjelaskan, tingginya angka popularitas Teddy tidak lepas dari intensitas kedekatannya dengan Presiden Prabowo dalam berbagai agenda kenegaraan maupun kemunculan di hadapan publik.
Perannya sebagai Seskab dinilai sangat strategis dalam mengatur koordinasi antarmenteri dan pejabat tinggi negara.
"Teddy pun kerap tampil untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam konferensi pers bersama menteri-menteri dan pejabat terkait," ujar Supriyadi.
Ia menambahkan, kehadiran Teddy di momen-momen penting mencerminkan wajah Presiden sekaligus bentuk dukungan kuat terhadap arah kebijakan yang dikeluarkan.
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