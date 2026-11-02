Nilai Tukar Petani Naik 132,60, Mentan Amran Ingin Petani Lebih Sejahtera

JawaPos.com – Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 mencatatkan rekor tertinggi 132,60, nilainya naik 1,13 persen dibandingkan September.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kenaikan NTP itu bagian dari upaya menyejahterakan petani.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemasukan dari hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang harus mereka bayarkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (2/11), kenaikan NTP ditopang peningkatan harga di tingkat petani sebesar 1,55 persen.

Sementara itu, pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi hanya meningkat 0,41 persen. Artinya, nilai hasil pertanian yang dijual petani tumbuh lebih cepat dibandingkan kenaikan pengeluaran mereka.

Oleh karena itu, Amran menekankan bahwa penguatan produksi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga harga hasil panen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah komoditas.

Seluruhnya harus tumbuh bersama, agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan langsung oleh petani.

“Swasembada pangan berkelanjutan harus beriringan dengan kesejahteraan petani yang semakin membaik. Kita ingin petani sejahtera, produksi meningkat, masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” ungkap Amran dalam keterangan resminya, dikutip Senin (2/11).

Amran menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.