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Penulis: Dimas Choirul
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.25 WIB

Beras SPHP Dijual Harga Premium, Mentan Copot 8 Pegawai Bulog dan Bapanas

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media. (Dimas Choirul/JawaPos.com) - Image

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media. (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pegawai Perum Bulog dan Bapanas.

Pencopotan ini dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Langkah itu diambil setelah adanya temuan praktik pembongkaran kemasan, pengoplosan, hingga pengalihan beras subsidi menjadi beras premium.

Amran menegaskan, pencopotan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam rantai distribusi beras SPHP. Selain delapan orang yang dicopot, dua orang lainnya mendapat peringatan.

“Per hari ini kita copot semua. Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua,” tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Amran menyayangkan penyelewengan tersebut karena beras SPHP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurut dia, beras yang mendapat dukungan subsidi negara justru dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Ini untuk orang susah, itu pun dikorupsi. Ini untuk orang susah, ini dibongkar kemudian dijual mahal. Jahat enggak?” kata Amran.

Dia menjelaskan, beras SPHP yang dibeli pelaku usaha dengan harga Rp 11.500 per kilogram semestinya dijual sekitar Rp 12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Namun, sejumlah oknum diduga membongkar kemasan beras tersebut, memindahkannya ke karung lain, lalu menjualnya sebagai beras premium atau mencampurnya dengan beras lain.

Editor: Bayu Putra
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