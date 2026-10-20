2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Turun ke Jalan! 78,8 Persen Warga Disebut Tak Puas

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore.

Aksi ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hasil survei internal mereka, didapati 78,8% masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja kabinet.

Menariknya, demonstrasi kali ini dikemas dengan pendekatan yang berbeda dari aksi demo mahasiswa sebelumnya.

Mahasiswa memilih memadukan orasi dengan performance art untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif, hangat, dan mudah diikuti oleh warga sipil yang ingin menyuarakan aspirasinya tanpa merasa takut.

Meski begitu, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang tetap menggunakan almamater mereka.

Salah satu mahasiswa menulis kalimat protes dalam aksi demo di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Terlihat sejumlah mahasiswa membawa topeng berwarna putih dan foto wajah Prabowo dan Gibran.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menjelaskan bahwa aksi bersama masyarakat ini membawa lima poin tuntutan utama yang merefleksikan keresahan publik dari Aceh hingga Papua.

"Ini ada agenda yang kedua. Dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan," ujar Fathimah di lokasi aksi.