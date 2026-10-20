Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.42 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Turun ke Jalan! 78,8 Persen Warga Disebut Tak Puas

Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi lintas kampus dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore.

Aksi ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam hasil survei internal mereka, didapati 78,8% masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja kabinet.

Menariknya, demonstrasi kali ini dikemas dengan pendekatan yang berbeda dari aksi demo mahasiswa sebelumnya.

Mahasiswa memilih memadukan orasi dengan performance art untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif, hangat, dan mudah diikuti oleh warga sipil yang ingin menyuarakan aspirasinya tanpa merasa takut.

Meski begitu, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang tetap menggunakan almamater mereka.

Salah satu mahasiswa menulis kalimat protes dalam aksi demo di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Terlihat sejumlah mahasiswa membawa topeng berwarna putih dan foto wajah Prabowo dan Gibran.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menjelaskan bahwa aksi bersama masyarakat ini membawa lima poin tuntutan utama yang merefleksikan keresahan publik dari Aceh hingga Papua.

"Ini ada agenda yang kedua. Dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan," ujar Fathimah di lokasi aksi.

Lima tuntutan pokok tersebut mencakup penetapan status darurat iklim nasional, pembenahan kebijakan ekonomi pemberantas kesenjangan, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan KKN, hingga penurunan biaya pendidikan (UKT) demi mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi pada rakyat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
500 Mahasiswa Gelar Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, 7.017 Personel Berjaga  - Image
Jabodetabek

500 Mahasiswa Gelar Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, 7.017 Personel Berjaga 

Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.28 WIB

Ricuh Aksi Demo Pendidikan Gratis LMND di DPR, Satu Mahasiswa Terluka - Image
Jabodetabek

Ricuh Aksi Demo Pendidikan Gratis LMND di DPR, Satu Mahasiswa Terluka

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Tagih Janji Prabowo Gratiskan TK hingga Kuliah, Ratusan Mahasiswa BEM SI Demo di DPR - Image
Jabodetabek

Tagih Janji Prabowo Gratiskan TK hingga Kuliah, Ratusan Mahasiswa BEM SI Demo di DPR

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore