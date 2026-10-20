Kemenag Kembangkan 32 Pundi Dana Umat untuk Kemaslahatan

JawaPos.com - Kementerian Agama akan mengembangkan 32 pundi dana umat yang akan diperuntukkan pada program kemaslahatan umat seperti mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

”Kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi umat, kita memperkuat ekosistem ekonomi umat sekarang ini dengan 32 pundi umat yang sedang kita kembangkan,” ujar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat konferensi pers dua tahun capaian Kemenag seperti dilansir dari Antara di Kantor Kemenag, Jakarta.

Nasaruddin Umar mengatakan, pengembangan dana umat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran negara melalui Kemenag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyebutkan dana yang telah dihimpun dari zakat dan wakaf mencapai lebih dari Rp 49 triliun.

Selain kedua sumber tersebut, terdapat potensi dana umat lain yang berasal dari infak, sedekah, amal jariah, fidiyah, hibah, hingga wasiat yang belum tergarap secara optimal.

Menurut dia, pengelolaan berbagai sumber dana tersebut perlu diperkuat melalui pendataan dan pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi umat agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.

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Menag mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi upaya tersebut dan merencanakan pembangunan pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Dia menegaskan pemberdayaan ekonomi melalui dana umat tidak hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi juga mencakup umat agama lain.