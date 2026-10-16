Jadi Instrumen Kemandirian Sosial, Warek UIN Jakarta Dorong Penguatan Riset Tentang Zakat

Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie. (Istimewa)
JawaPos.com - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima penghargaan sebagai Lembaga Pendidikan Pendukung Zakat Terbaik dalam ajang Grand Baznas Awards 2026 di Jakarta.
Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta Ahmad Tholabi menyampaikan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun literasi zakat melalui pendidikan dan pengembangan keilmuan.
Selain itu, UIN Jakarta mendorong pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak. Karena itu, sinergi antara UIN Jakarta, Baznas, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
”Kami memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Ahmad Tholabi dilansir dari Antara.
Menurut dia, apresiasi tersebut sebagai pelecut motivasi bagi kampus.
Dia menegaskan, UIN Jakarta memposisikan zakat bukan sekadar instrumen penggugur kewajiban beragama.
Menurut dia, kampus punya peran krusial dalam membangun literasi zakat melalui jalur pendidikan. Sekaligus, perguruan tinggi dituntut menelurkan hasil-hasil riset yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan tata kelola zakat yang efektif dan membumi.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terpilih bersama empat perguruan tinggi lain seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar.
Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar menambahkan, zakat memiliki potensi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.
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