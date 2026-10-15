Kemenimipas Raih Penghargaan Kementerian Pendukung Zakat Terbaik pada Grand BAZNAS Awards 2026

Kemenimipas meraih penghargaan dalam ajang Grand BAZNAS Awards 2026 yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali meraih penghargaan dalam ajang Grand BAZNAS Awards 2026 yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta, Kamis (15/10).
Tahun ini, Kemenimipas menerima penghargaan pada kategori Kementerian Pendukung Zakat Terbaik.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dukungan Kemenimipas dalam mendorong penguatan pengelolaan zakat serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Capaian tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Kemenimipas untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat berbagi dan gotong royong.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Akbar Hadi Prabowo menyampaikan, dukungan ASN Kemenimipas dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
”Zakat bukan hanya bentuk pelaksanaan kewajiban, tetapi juga wujud kepedulian terhadap sesama. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan Kemenimipas, sehingga kontribusi ASN dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kapusdatin Akbar.
Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam memastikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat berjalan secara terarah serta memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.
Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, diperlukan untuk memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen kesejahteraan sosial.
Akbar menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat perlu menjadi bagian dari budaya kerja ASN Kemenimipas.
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