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Muhammad Ridwan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Tak Penuhi Panggilan KPK, Menteri Nusron Wahid Terpantau Kunjungi Singapura-Malaysia  

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut-sebut pergi ke Malaysia, saat agenda panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (15/10).

Padahal,  politisi Partai Golkar ini seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Nusron Wahid kabur ke Malaysia hindari panggilan KPK hari Kamis kemarin," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada wartawan, Minggu (18/10).

Boyamin menjelaskan, Nusron pergi ke luar negeri bersama rombongan kecil dan terbatas dengan tidak melibatkan pejabat di lingkungan ATR/BPN, pada Kamis (15/10) pagi. 

"Untuk seorang menteri jika bepergian ke luar negeri semestinya mendapatkan izin dari presiden. Namun, saya belum mengetahui ada tidaknya izin tersebut," ujarnya.

Boyamin membeberkan rute perjalanan Nusron saat plesiran ke Malaysia. Ia mengungkapkan, pada Rabu (14/10) siang, Nusron terbang dari Jakarta ke Batam. Kemudian, pada Rabu sore, melanjutkan perjalan menggunakan kapal fery dari Batam ke Singapura.

"Rabu malam/Kamis pagi naik mobil ke Johor Baru, Malaysia," bebernya.

Menurutnya pada Kamis kemarin, tepat pada hari pemeriksaan di KPK, Nusron berada di Malaysia diduga bepergian menggunakan mobil dinas Konsulat Jenderal. Kemudian, pada Jumat diduga Nusron bergeser ke Singapura.

"Saat ini hari Ahad ada di Singapura dan Senin (19/10) pagi potensi balik Johor Baru, Malaysia," urainya.

Lebih lanjut, Boyamin menduga bahwa pada Selasa (20/10), Nusron kembali ke Tanah Air. "Selasa diperkirakan akan balik RI," jelasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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