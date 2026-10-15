KPK Tunggu Kehadiran Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon 

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu kehadiran Menteri Aparatur Sipil Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pada Kamis (15/10).

Kehadiran Nusron sangat ditunggu untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Agenda pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, lantaran Nusron tidak hadir dalam agenda pemeriksaan, pada Rabu (7/10).

"Benar, masih terjadwal hari ini, Rabu (15/10), untuk pemeriksaan Sdr. NW dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).

Namun, sampai Kamis siang ini Nusron belum terlihat hadir ke markas lembaga antirasuah.

"Sampai dengan siang ini, Ybs belum hadir," ucapnya.

Budi memastikan, penyidik menunggu kehadiran Nusron untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Penyidik masih tunggu di gedung Merah Putih KPK, pemenuhan pemeriksaan oleh Ybs dalam kapasitas sebagai saksi," tegasnya.