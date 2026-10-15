Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.32 WIB

KPK Tunggu Kehadiran Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dipanggil KPK sebagai saksi kasus HGB Summarecon. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dipanggil KPK sebagai saksi kasus HGB Summarecon. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu kehadiran Menteri Aparatur Sipil Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pada Kamis (15/10).

Kehadiran Nusron sangat ditunggu untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Agenda pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, lantaran Nusron tidak hadir dalam agenda pemeriksaan, pada Rabu (7/10).

"Benar, masih terjadwal hari ini, Rabu (15/10), untuk pemeriksaan Sdr. NW dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).

Namun, sampai Kamis siang ini Nusron belum terlihat hadir ke markas lembaga antirasuah.

"Sampai dengan siang ini, Ybs belum hadir," ucapnya.

Budi memastikan, penyidik menunggu kehadiran Nusron untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Penyidik masih tunggu di gedung Merah Putih KPK, pemenuhan pemeriksaan oleh Ybs dalam kapasitas sebagai saksi," tegasnya.

Meski demikian, sampai saat ini KPK belum menerima informasi terkait rencana kehadiran Nusron.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK akan Periksa Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon - Image
Kasuistika

KPK akan Periksa Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon

Rabu, 7 Oktober 2026 | 14.09 WIB

KPK Imbau Nusron Wahid Penuhi Panggilan Saksi Dugaan Suap ATR/BPN - Image
Kasuistika

KPK Imbau Nusron Wahid Penuhi Panggilan Saksi Dugaan Suap ATR/BPN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.34 WIB

10 Menteri Mendapat Penilaian Buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid - Image
Politik

10 Menteri Mendapat Penilaian Buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore