Prof. Deby Vinski Jadi Guest of Honour di Inggris, World Consensus Cetak Sejarah

JawaPos.com – Tokoh Indonesia di bidang stem cell dan kedokteran regeneratif, Prof. dr. Deby Susanti Pada Vinski, MSc, PhD, menghadiri kongres internasional Profound Health Summit di Inggris sebagai Guest of Honour. Kehadirannya bertepatan dengan penyelenggaraan World Consensus kelima yang untuk pertama kalinya digelar di London setelah empat edisi sebelumnya berlangsung di Paris, Prancis.

Sebagai Presiden World Council of Stem Cell (WOCS) dan World Council of Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine (WOCPM), Deby mendorong kolaborasi internasional untuk membangun kesepahaman mengenai pengembangan kedokteran regeneratif.

Penyelenggaraan World Consensus di London menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama antarnegara, terutama dalam pembahasan standar keselamatan pasien, etika, kualitas layanan, dan penerapan inovasi medis berbasis bukti ilmiah.

“This is not just another international meeting. This is a historic moment. After four World Consensus meetings in Paris, today we bring our fifth World Consensus to London, United Kingdom. Together, we are building a better future for patients and for all humanity,” ujar Deby.

Menurut Deby, World Consensus bukan sekadar pertemuan ilmiah, melainkan wadah bagi ilmuwan, dokter, akademisi, dan perwakilan berbagai negara untuk bertukar pengetahuan dan membangun kesepahaman mengenai praktik kedokteran regeneratif.

“Our mission is to unite countries, share knowledge, and help every nation provide the best possible healthcare for their people. Science must serve humanity, and every patient deserves hope, safety, and a better quality of life,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deby juga mengajak perwakilan berbagai negara berpartisipasi dalam World Consensus melalui dukungan dan penandatanganan, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.

Lanjutkan Agenda Internasional ke Jepang Setelah agenda di London, Deby dijadwalkan menjadi Conference Chair dalam 2nd World Stem Cell & Tissue Engineering Summit 2026 di Osaka, Jepang, pada 4–5 Desember 2026.

Konferensi tersebut akan berfokus pada bidang stem cell, tissue engineering, dan regenerative medicine. Melalui forum ini, kolaborasi lintas negara diharapkan dapat terus berkembang dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien, etika, inovasi, dan landasan ilmiah.