Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 05.22 WIB

Jakarta Bhayangkara Presisi Cetak Sejarah, Sukses Juarai AVC Men's Championship League 2026

Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi berselebrasi usai mencetak poin saat melawan Hyundai Capital Skywalkers pada semifinal AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di GOR Terpadu, Pontianak, Sabtu (16/5). (ANTARA/Jessica Wuysang)

 

JawaPos.com - Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Champions League 2026 setelah mengalahkan Foolad Sirjan Iranian 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 25-23) dalam laga final di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/5).

Bhayangkara yang mengandalkan trio kelas dunia Noumory Keita, Robertlandy Simon Aties, Rok Mozic, menunjukkan dominasi saat meninggalkan Foolad 4-1 dan terus menjaga keunggulan hingga technical time out pertama dengan 8-5.

Tim asuhan Reidel Alfonso Gonzalez Toiran terus menggempur sambal meredam upaya Foolad mendapatkan momentum mencetak poin beruntun hingga terus menjaga jarak saat mencetak poin 16-11.

Foolad terus memberikan perlawanan balik namun jarak poin yang cukup jauh membuat tim asal Iran itu kesulitan mengejar dan harus merelakan set pertama menjadi milik Bhayangkara dengan skor akhir 25-20.

Kedua tim kembali ke pertukaran serangan yang lebih intensif set kedua. Bhayangkara maupun Foolad unggul secara bergantian dengan selisih hanya satu poin.

Bhayangkara baru bisa membuat jarak saat mencetak 20-18. Namun, tekanan balik yang efektif dari Foolad berhasil menyamakan skor menjadi 20-20. Kedua tim mencetak poin secara bergantian hingga terjadi jus.

Pada saat-saat krusial, para pemain Foolad berhasil mengumpulkan dua poin beruntun untuk memenangkan set kedua dengan skor 26-25.

Persaingan ketat berlanjut pada set ketiga saat kedua tim saling menjaga jarak dengan selisih satu poin. Bhayangkara berhasil membuat jarak saat mencetak skor 9-6, namun, Foolad mampu mencetak poin beruntun untuk menyamakan skor 9-9.

Editor: Dinarsa Kurniawan
