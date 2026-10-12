Marco Bezzecchi Cetak Sejarah dengan Kemenangan ke-300 bagi Pembalap Italia Pada Kelas Utama MotoGP

JawaPos.com – Marco Bezzecchi mencatatkan sejarah dengan meraih kemenangan di MotoGP Mandalika pada Minggu, sekaligus mengantarkan pembalap Italia meraih kemenangan ke-300 di kelas utama.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Aprilia tersebut kembali menduduki podium tertinggi untuk pertama kalinya sejak kemenangan di Mugello pada Mei 2026, setelah melewati sejumlah balapan sulit dan menjalani pemulihan cedera.

Hasil ini menjadi kebangkitan penting bagi Bezzecchi sekaligus menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP musim ini.

Dalam balapan tersebut, Bezzecchi harus menghadapi persaingan ketat dari Raul Fernandez yang sempat tampil lebih kuat pada awal perlombaan dan mempertahankan posisi terdepan selama beberapa putaran.

Setelah menemukan ritme balapnya, pembalap Italia itu mampu menjaga jarak dan akhirnya melancarkan manuver untuk mengambil alih posisi terdepan hingga mengamankan kemenangan.

Bezzecchi mengaku sangat bahagia dengan hasil tersebut dan menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang serta berusaha meraih hasil terbaik hingga akhir musim.

Kemenangan di Mandalika menjadi kemenangan ke-11 Bezzecchi di kelas utama, dengan seluruh kemenangan tersebut diraih di sirkuit yang berbeda, sebuah pencapaian yang sebelumnya juga ditorehkan Freddie Spencer.

Hasil ini membuat Bezzecchi masih tertinggal 46 poin dari Jorge Martin dalam persaingan kejuaraan, sehingga ia menyadari bahwa perjalanan menuju gelar juara masih cukup berat.