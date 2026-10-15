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Sabik Aji Taufan
Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Jadi Ketua PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI, Renaldus Rocky Kejar Indonesia Emas 2045

Renaldus Rocky. S resmi dikukuhkan sebagai Ketua PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI. (istimewa)

 

JawaPos.com - Renaldus Rocky. S resmi dikukuhkan sebagai Ketua PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI. Dia menargetkan untuk terlibat dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
 
Renaldus mengatakan, amanah yang diembannya akan dijalankan dengan tanggung jawab. Dia berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
“Dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, saya menerima amanah ini sebagai bentuk kepercayaan dari seluruh anggota PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI. Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab bersama untuk terus menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya, Kamis (15/10).
 
Renaldus menegaskan, kepemimpinan PPNK Angkatan 73 ke depan akan diarahkan untuk memperkuat soliditas organisasi, membangun sinergi antaranggotanya, serta mendorong kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
 
 
PPNK Angkatan 73 berkomitmen untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, akan mendukung pembangunan nasional.
 
“Saya berharap PPNK Angkatan 73 semakin solid, mampu memperkuat sinergi, dan terus menghadirkan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengambil bagian dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
 
Adanya kepemimpinan baru diharapkan bisa memperkuat organisasi. Sehingga, nilai-nilai kebangsaan bisa diimplementasikan dalam kehidup sehari-hari.
 
Melalui pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Angkatan IKAL-Lemhannas ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat peran organisasi, menjaga persaudaraan antaranggotanya, serta mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai bidang pengabdian.
 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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