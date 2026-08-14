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Muhammad Ridwan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.03 WIB

Ketua MPR sebut MBG Bukan Cuma Bagi-bagi Makanan, Tapi Terobosan Indonesia Emas 2045

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (TV Parlemen) - Image

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (TV Parlemen)

JawaPos.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Muzani mengatakan, MBG tidak seharusnya dipandang hanya sebagai program pemberian makanan kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

"Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," kata Muzani.

Ia menilai pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan investasi penting bagi masa depan Indonesia.

"Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," ucap Muzani.

Meski demikian, Muzani menekankan pelaksanaan program pemerintah harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Ia mengingatkan agar setiap program yang memiliki tujuan besar dapat dijalankan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," tegasnya.

Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi salah satu rangkaian agenda penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam forum ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Selain itu, Prabowo juga diagendakan menyampaikan pidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat siang.

Editor: Sabik Aji Taufan
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