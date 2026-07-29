Kursi Wamentan Kosong Ditinggal Sudaryono ke BGN, Mentan Amran Ungkap Kriteria Pengganti yang Diinginkan

JawaPos.com - Jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) hingga kini masih kosong usai ditinggal oleh Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Terkait ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa siapa yang akan mengisi jabatan Wamentan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Penggantinya, apa pun keputusan Bapak Presiden, kami ikut. Menteri saja hak prerogatif Presiden, apalagi Wakil Menteri,” katanya, di Jakarta, Selasa (28/7).

Saat ditanya mengenai sosok pengganti yang diharapkan, Amran mengaku berharap dapat kembali memperoleh figur dengan kapasitas seperti Sudaryono.

“Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sosok seperti beliau. Beliau pekerja keras, cerdas, masih muda, energik. Kami sangat terbantu. Capaian swasembada beras selama satu tahun ini juga merupakan hasil kerja keras beliau bersama seluruh jajaran,” ucapnya.

Amran mengatakan, penugasan Sudaryono sebagai Kepala BGN merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Kementerian Pertanian.

“Beliau adalah putra terbaik bangsa dan luar biasa. Kami sangat berat melepas beliau karena sangat terbantu, seluruh capaian Kementerian Pertanian berkat kerja keras Pak Sudaryono selama ini. Tapi demi masa depan beliau, ini promosi dan tugas besar untuk kepentingan negara,” katanya.

Meski merasa kehilangan sosok Wakil Menteri yang dinilainya memiliki dedikasi tinggi, Mentan Amran menegaskan seluruh keluarga besar Kementerian Pertanian siap membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan BGN.