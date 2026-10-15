Profil Alim Setiawan Slamet, Rektor IPB University yang Diangkat Prabowo Sebagai Wamentan

Alim Setiawan Slamet (Dok. IPB University).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Upacara pengangkatan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (15/10). Pelantikan Alim sebagai Wamentan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Sosok Alim merupakan akademisi yang fokus pada bidang pertanian. Dia sebelumnya menjabat sebagai Rektor Intitut Pertanian Bogor (IPB) University. Lantas bagaimana riwayat serta kiprah Alim dalam memulai karirnya mulai dari pendidikan hingga menjabat sebagai Wamentan? Simak profil berikut ini.
Latar Belakang Pendidikan Alim Setiawan Slamet
Mengacu pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IPB University, Alim menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada 2005. Alim kemudian melanjutkan pendidikan magister (S2) pada bidang yang sama di kampus tersebut dan lulus pada 2009.
Alim kemudian melanjutkan pendidikan doktoral (S3) di bidang Agricultural Marketing and Agribusiness di Ehime University, Jepang. Gelar doktornya diraih pada 2017.
Latar belakang pendidikan yang ditempuhnya itu berkaitan dengan pengelolaan industri pertanian, pemasaran produk, serta pengembangan agribisnis. Bidang tersebut memiliki keterkaitan dengan rantai pasok dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.
Rekam Jejak Karier di IPB University
Karier Alim di IPB University tidak hanya berkutat pada kegiatan akademik. Dia juga pernah menduduki sejumlah jabatan manajerial di lingkungan kampus.
Berdasarkan profil resmi IPB, Alim pernah menjadi asisten rektor pada 2007–2012, terlibat dalam Komisi Kemahasiswaan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen pada 2008–2013, serta menjabat Kepala Kantor Sekretariat Rektor pada 2013–2014.
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