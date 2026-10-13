Titik Panas Karhutla Melonjak 2 Kali Lipat, Menhut Instruksikan 4 Operasi Penanganan 

JawaPos.com - Lonjakan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga lebih dari dua kali lipat dalam sehari.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan per Senin (12/10) pukul 21.00 WIB, terdeteksi sebanyak 1.085 titik panas secara nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot melonjak drastis menjadi 542 titik dari yang sebelumnya hanya 238 titik.
Kalimantan Tengah mencatat angka tertinggi sebanyak 227 titik, disusul Sumatera Selatan dengan 147 titik, serta Kalimantan Selatan yang melonjak drastis dari 15 menjadi 113 titik.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.
Meskipun kondisi di lokasi peninjauan relatif lebih terkendali, Menhut mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah.
Ancaman karhutla diperkirakan masih berlangsung cukup lama. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan alami yang konsisten di wilayah Kalimantan Selatan diproyeksikan baru akan turun pada pertengahan November.
"Pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait diminta tetap menjaga kesiapsiagaan," ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022