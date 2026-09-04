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Muhammad Ridwan
Sabtu, 5 September 2026 | 02.10 WIB

KPK Ungkap Alasan Belum Periksa Menhut Raja Juli Antoni dalam Kasus Bupati Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Istimewa) - Image

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan belum memeriksa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. KPK menyebut penyidik masih memusatkan perhatian pada penguatan alat bukti dalam perkara pokok yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara tersebut pada awalnya berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan jabatan. Penyidik saat ini masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut sebelum mengembangkan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain yang diduga berkaitan.

"Penyidik masih fokus untuk melengkapi alat bukti berkaitan dengan suap jabatan tersebut. Di sisi lainnya dalam peristiwa tertangkap tangan dimaksud juga tim menemukan adanya penerimaan lain yang dilakukan oleh bupati," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

Budi menegaskan, rangkaian perkara yang sedang ditangani KPK mencakup dua dugaan utama, yakni suap terkait jabatan dan penerimaan lain yang diduga masuk dalam kategori gratifikasi.

"Artinya ini kan pokok perkaranya adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati," ucap Budi.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mencermati dugaan penggunaan uang yang dikumpulkan melalui pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Aliran dana tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang masih ditelusuri penyidik.

Pengumpulan uang oleh Bupati Suhardiman itu diduga terdapat penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam bentuk dollar Singapura.

"Di sisi lain ada kemudian peruntukan dari uang-uang yang dikumpulkan dari pihak bupati tersebut ya yang digunakan untuk pemberian kepada pihak-pihak di kementerian kehutanan," bebernya.

Meski demikian, lembaga antirasuah belum memberikan kepastian terkait pemanggilan terhadap Raja Juli Antoni. Namun, KPK mengakui penyidik tengah mendalami maksud penyerahan uang dari Suhardiman Amby kepada Raja Juli.

Editor: Sabik Aji Taufan
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