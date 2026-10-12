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Syahrul Yunizar
Selasa, 13 Oktober 2026 | 05.05 WIB

Profil Brigjen Aries, Kakorlantas Baru yang Catatkan Mudik Lebaran Terbaik Sepanjang Sejarah

Brigjen Pol Aries Syahbudin saat dilantik sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Polri)

 

JawaPos.com - Brigjen Pol Aries Syahbudin resmi menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menggantikan Irjen Pol Wibowo. Dia diketahui memiliki profil mentereng di bidang lalu lintas, bahkan pernah membuat perjalan mudik yang terbaik sepanjang sejarah.
 
Aries dilantik sebagai Kakorlantas oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/10), berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.
 
Usai pelantikan, prosesi serah terima jabatan (sertijab) dilanjutkan di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, pada hari yang sama. Prosesi tersebut menandai pergantian kepemimpinan di lingkungan Korlantas Polri. 

Profil Brigjen Aries Syahbudin

Aries diketahu menjadi lulusan Akpol tahun 1994. Dia banyak berkecimpung di pemahaman strategis dan kecakapan operasional.
 
 
Sebelum memasuki Korlantas, dia pernah bertugas sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dan Polda Sulawesi Selatan. Di sana ia menghadapi beragam karakter wilayah dan persoalan lalu lintas. 
 
Kariernya berlanjut ke Korlantas melalui jabatan Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel, Kepala Bagian Operasi, hingga Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Korlantas Polri.
 
Rangkaian posisi tersebut memberinya sudut pandang yang luas, mengenali potensi risiko, menyiapkan langkah antisipasi, dan mengawal kebijakan agar dapat dilaksanakan secara tepat.
 
Ketika menjabat Kabag Ops Korlantas Polri, Aries memegang peran besar dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru hingga arus mudik dan balik Lebaran.
 
Dalam persiapan Operasi Ketupat 2025, ia menjabarkan pemetaan titik rawan, antisipasi kepadatan, dan kesiapan rekayasa lalu lintas. Pemantauan berbasis data dan teknologi mendukung respons petugas terhadap perubahan situasi. Keterlibatannya dalam pengaturan langsung di lapangan turut melengkapi pengalaman tersebut.
 
Hasilnya terlihat jelas, Operasi Ketupat 2025 menghasilkan penurunan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan jumlah korban meninggal dunia sebesar 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Presiden Prabowo Subianto mengakui penyelenggaraan mudik tahun tersebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah.
 
Aries juga terlibat dalam program Zero ODOL 2027. Sejak 2025, ia menjelaskan penanganan bertahap melalui sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum, disertai pendekatan kepada pengemudi, pemilik kendaraan, serta pelaku usaha. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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