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Abdul Rahman
Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.09 WIB

Ibunda Manohara Datangi Bareskrim Polri Usai Jadi Korban Premanisme

Manohara Odelia Pinot. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Manohara Odelia Pinot. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Daisy Fajarina, ibunda Manohara Odelia Pinot, mendatangi Bareskrim Polri pada hari ini, Senin (12/10), untuk mengadukan dugaan tindakan premanisme yang dialaminya, dan kabarnya terjadi di ruang bisnisnya. Daisy datang bersama kuasa hukumnya, Erles Rareral.

Daisy mengaku mengalami kerugian akibat kejadian tersebut. Ia juga merasa dipermalukan oleh tindakan yang dialaminya sehingga memilih untuk menempuh jalur hukum.

Sayangnya Daisy belum bersedia mengungkapkan kronologi kejadian secara rinci. Dengan alasan, pengaduan ke Bareskrim Polri belum resmi dilakukan sehingga belum bisa menyampaikan informasi secara terang ke publik.

“Ini berkaitan dengan perbuatan premanisme, perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Nanti detailnya akan kita paparkan besok setelah membuat laporan,” ujar Daisy saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin (12/10).

Daisy menegaskan, kejadian tersebut menimbulkan kerugian yang tidak hanya berkaitan dengan urusan bisnis, tetapi juga menyangkut perasaan dan harga dirinya.

“Kerugian tentunya ada. Tapi ini bukan soal nominal ya. Ini juga merasa dipermalukan, kok diperlakukan kayak gini ya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Erles Rareral selaku kuasa hukum. Ia minta maaf belum dapat memaparkan persoalan secara rinci karena belum menyelesaikan proses pengaduan resmi di kepolisian.

“Ini kita kesorean yang bertugas sudah pulang. Kita diminta untuk balik lagi besok untuk membuat aduan. Mohon maaf tidak bisa kita sampaikan secara jelas karena belum membuat aduan. Besok untuk lebih jelasnya,” ungkap Erles.

Editor: Abdul Rahman
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