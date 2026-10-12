Bandara Soekarno-Hatta Pastikan Penerbangan ke Arab Saudi Tetap Aman dan Lancar

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soeta), memastikan operasional penerbangan langsung dari dan menuju Arab Saudi tetap beroperasi normal.

Pernyataan tersebut keluar setelah beredar isu mengenai batalnya sejumlah penerbangan menuju Jedah dan Madinah akibat konflik geopolitik di Timur Tengah pada Minggu (11/10).

Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengatakan operasional penerbangan tetap berjalan lancar di tengah perkembangan situasi di Riyadh, Saudi Arabia.

“Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan operasional penerbangan langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah, hingga saat ini berjalan normal dan lancar di tengah perkembangan situasi di Riyadh,” ujar Yudistiawan ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (12/10).

Yudistiawan mengatakan, sebelumnya pada Minggu, 11 Oktober 2026, terjadi pembatalan sejumlah penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah yang berdampak pada perjalanan penumpang dari Jakarta yang menggunakan rute transit melalui Dubai.

Berdasarkan laporan operasional, terdapat 154 penumpang terdampak, terdiri atas 90 penumpang Emirates dan 64 penumpang Etihad.

Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation (SRA).

Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makanan ringan dan minuman, serta tempat beristirahat sementara bagi penumpang di employee lounge Terminal 3.

Ia memastikan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan operasional penerbangan berjalan dengan baik.