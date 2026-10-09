Gemuruh Tongtong Sumenep Pukau Kota Mataram! Ribuan Penonton Padati Teras Udayana

JawaPos.com – Dentuman musik tongtong dari ujung timur Pulau Madura berhasil mencuri panggung dunia. Grup musik tongtong legendaris Sumenep, Angin Ribut Pasongsongan, sukses menyita perhatian ribuan penonton Riders Parade MotoGP Mandalika 2026.

Lautan manusia tumpah ruah di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/10). Perhatian mereka tertuju pada satu titik, penampilan rancak grup musik tongtong Sumenep dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, sajian musik rancak khas tongtong Sumenep berpadu apik dengan penampilan para penari dari Sanggar Tari Abinar dan Sanggar Tari Pottre Angin. Tabuhan saronen, kentongan, dan gong raksasa berbalut dekorasi dominan biru serta kuda hias menggetarkan Teras Udayana. Sontak tepuk tangan penonton dari berbagai kalangan pecah, termasuk wisatawan mancanegara yang sengaja datang untuk MotoGP.

Purnamawati, 62, salah seorang warga Mataram, mengaku terhibur dengan penampilan Angin Ribut. Sajian musik, tampilan dekorasi, dan gerakan para penari membuatnya tak rela mengalihkan perhatian.

”Sangat senang sekali bisa menonton langsung dari dekat. Sebelum-sebelumnya hanya menonton di medsos,” katanya di Teras Udayana.

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Perempuan yang pernah mengabdi di rumah sakit ternama di NTB itu mengapresiasi kehadiran grup musik tongtong Sumenep ke Mataram. Menurut dia, penampilan Angin Ribut sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Madura di luar daerah.

”Terima kasih atas penampilan yang luar biasa ini. Semoga bisa menonton kembali,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersyukur penampilan Angin Ribut disambut luar biasa oleh publik Mataram. Bupati Fauzi mengatakan, misi ke Mandalika merupakan bagian dari komitmennya membawa musik tongtong Sumenep mendunia.

”Alhamdulillah, penampilan Angin Ribut di Teras Udayana disambut meriah. Ini bukti bahwa budaya lokal kita punya tempat di panggung nasional bahkan internasional. Misi ini bukan sekadar tampil, tapi membawa identitas Sumenep sebagai Kota Keris agar semakin dikenal dunia,” ujar Bupat Fauzi.