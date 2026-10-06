Prabowo Terima Uang Negara Rp 13,24 T Dari Kejagung Hasil Penertiban Hutan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang lebih dari Rp 13,24 triliun hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (6/10). Serah terima dari Kejagung kepada negara dilakukan di antara tumpukan uang triliunan rupiah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa uang sebanyak itu berasal dari beberapa tindakan. Pihaknya mempertanggungjawabkan hasil kerja Satgas PKH secara transparan. Semua dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa.

”Kami menegaskan komitmen setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan untuk kepentingan negara,” tegasnya.

Secara terperinci, uang yang diserahkan oleh Kejagung kepada kas negara Rp 13.241.335.681.910,13. Uang sebanyak itu bersumber dari penagihan denda administratif bidang kehutanan Rp 3.475.738.523.741,13, PNBP Kejagung dari tindak pidana khusus Rp 1.535.750.234.271,00, dan penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH Rp 8.229.846.923.898.

Tidak hanya penyerahan uang belasan triliun rupiah, juga dilakukan penyerahan kawasan hutan tahap VII seluas 259.230,73 hektare. Rinciannya Sektor Perkebunan 140.762,04 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk dikelola Agrinas Palma Nusantara.

Selain itu ada juga lahan yang diserahkan dari sektor Konservasi dan Hutan Lindung dengan luas total mencapai 118.256,74 hektare. Kemenhut diminta melakukan reforestasi pada lahan tersebut. Terakhir lahan dari sektor pertambangan seluas 211,95 hektare.

”Capaian tersebut adalah wujud nyata kehadiran negara menjaga kekayaan alam dan komitmen penegakan hukum bagi kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Selain Presiden Prabowo, jaksa agung, menteri kehutanan (menhut), dan menteri keuangan (menkeu), turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BPKP Yusuf Muhammad Yusuf Ateh.