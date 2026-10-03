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Syahrul Yunizar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Mutasi Besar-Besaran, Kapolri Suyudi Ganti Kapolda Hingga Direktur di Polda Metro Jaya 

Presiden Prabowo memberikan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto usai dilantik jari Kapolri. (Tim Media Presiden) - Image

Presiden Prabowo memberikan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto usai dilantik jari Kapolri. (Tim Media Presiden)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi besar-besaran di awal masa kepemimpinannya. Jajaran Polda Metro Jaya dirombak. Kapolda hingga sejumlah direktur di kepolisian Jakarta dan sekitarnya itu diganti. 

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, Suyudi mengganti pejabat di Mabes Polri dan jajaran Polda. Termasuk diantaranya Polda Metro Jaya yang semula dipimpin oleh Komjen Asep Edi Suheri.

Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan resmi pada Sabtu (3/10).

Secara terperinci, Isir mengungkapkan bahwa Kapolda Metro Jaya  Komjen Asep Edi Suheri diganti oleh Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku. Sementara Asep dipindahtugaskan ke Mabes Polri menjadi Irwasum. 

Selain Kapolda, Wakapolda Metro Jaya yang semula dijabat oleh Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini diganti oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan. Irjen Dekananto mendapat promosi jabatan menjadi orang nomor satu di Polda  Jawa Timur (Jatim). 

Tidak hanya itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya juga diganti dari Kombes Iman Imanuddin kepada Kombes Imron Ermawan yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara Iman digeser menjadi Kabid Bin Gadik Sespim Lemdiklat Polri.

Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Metro Jaya juga berganti, dari Kombes R.  Bagoes menjadi Kombes Fian Yunus yang sebelumnya menjabat sebagai Dir Siber Polda Jawa Barat (Jabar). Sementara Kombes Bagoes ditugaskan sebagai Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya TK II Bareskrim Polri.

Satu lagi, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya. Jabatan itu diserahkan dari Kombes Ahmad David kini digantikan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Barat (Jabar).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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