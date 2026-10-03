Gerbong Mutasi Puluhan Jenderal Polri, Kabareskrim dan Sejumlah Kapolda Pun Berganti

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap puluhan jenderal. Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, sejumlah pejabat penting di Korps Bhayangkara berganti. Termasuk diantaranya Kabareskrim Polri.

Total sebanyak 14 Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri yang diganti oleh Kapolri Suyudi. Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono ditugaskan ke luar organisasi Polri di Kantor Staf Presiden (KSP). Sebagai penggantinya Suyudi menunjuk Irjen Pol Asep Safrudin untuk menjadi Kabareskrim.

Dengan jabatan baru tersebut, secara otomatis Asep mendapat kenaikan pangkat menjadi komjen. Tidak hanya Kabareskrim, Suyudi juga mengganti Irwasum Polri. Komjen Wahyu Widada ditugaskan ke KSP. Kemudian digantikan oleh Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Metro Jaya.

Di luar nama-nama tersebut, beberapa PJU Mabes Polri yang baru terdiri atas Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti (Kabaintelkam Polri), Irjen Pol Dr. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri, Irjen Pol Dr. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.

Kemudian ada nama Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri, Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri, Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri.

Nama lainnya adalah Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta N sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri, serta Kombes Pol Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri. Tidak berhenti di level PJU Mabes Polri, 19 jabatan kapolda juga berganti pejabat. Berikut rinciannya:

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto

Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan

Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri