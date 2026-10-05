Prakiraan Cuaca Indonesia 5 Oktober 2026: Waspada gelombang Tinggi-Banjir Rob

JawaPos.com – Cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Senin (5/10) diprakirakan bakal didominasi hujan ringan dan berawan.

Sementara, masyarakat di wilayah pesisir samudera Hindia dan Laut Jawa diminta mewaspadai potensi gelombang tinggi serta banjir rob.

Hal itu disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ina Indah, Senin (5/10).

Dia menjelaskan, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Padang, Sumatera Barat; dan Jambi.

"Selanjutnya, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; Mamuju, Sulawesi Barat; serta Jayawijaya, Papua Pegunungan," urainya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Sementara, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh; Bandar Lampung, Lampung; Jakarta; Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Gorontalo; dan Palu, Sulawesi Tengah.

Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hari ini diprakirakan terjadi di Bandung, Jawa Barat.

Wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara hari ini menjadi perhatian karena terdapat potensi hujan disertai petir.

Sementara, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palembang, Sumatera Selatan; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; dan Ambon, Maluku.