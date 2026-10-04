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Muhammad Ridwan
Senin, 5 Oktober 2026 | 03.58 WIB

BEM SI Kepung DPR Senin Besok, Soroti Pendidikan Gratis hingga Kesejahteraan Guru

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy - Image

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar Aksi Nasional Pendidikan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Senin (5/10) besok. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. 

Dalam agenda itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pendidikan nasional.

Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain pembahasan regulasi pendidikan, pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). 

Seruan mengenai aksi tersebut disampaikan BEM SI melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu (4/10).

"BEM Seluruh Indonesia menyerukan kepada seluru mahasiswa untuk hadir dalam Aksi Nasional Pendidikan," tulis BEM SI.

Dalam seruan itu, BEM SI menempatkan pendidikan gratis sebagai salah satu tuntutan utama. Organisasi mahasiswa tersebut menilai akses pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diwujudkan secara nyata.

Tuntutan pendidikan gratis yang disuarakan BEM SI tidak hanya ditujukan untuk wilayah tertentu. Mereka membawa isu tersebut dalam cakupan nasional, mulai dari Aceh hingga Papua.

"Pendidikan gratis bukan sekadar janji. Ia adalah hak yang harus benar-benar diarasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi," tegasnya.

BEM SI juga menyoroti kebutuhan pemenuhan akses pendidikan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Persoalan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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