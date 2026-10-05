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Ryandi Zahdomo
Senin, 5 Oktober 2026 | 15.25 WIB

BEM SI Gelar Demo Tuntut Pendidikan Gratis di DPR, 3.983 Personel Amankan Aksi

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, senin (5/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, senin (5/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demonstrasi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (5/10) mulai pukul 13.00 WIB.

Sebanyak 3.983 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi yang mengusung tuntutan utama pendidikan gratis tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi membenarkan adanya pengamanan ketat di kawasan Gedung DPR/MPR RI untuk mengawal kedatangan massa mahasiswa.

"Benar di depan DPR/MPR (ada demonstrasi pukul 13.00 WIB). Jumlah pengamanan gabungan TNI, Polri, Pemda dan Pamdal 3.983 personel," ujar Akhmadi, Senin (5/10).

Skema Lalu Lintas dan Imbauan untuk Pengendara

Guna mengantisipasi kemacetan parah, pihak kepolisian menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik strategis secara situasional.

Penerapan rekayasa ini akan menyesuaikan dengan dinamika serta eskalasi jumlah massa di lapangan.

Masyarakat yang berencana melintas di kawasan Jakarta Pusat diimbau untuk mewaspadai titik-titik kepadatan kendaraan, khususnya di sekitar Jalan Gatot Subroto.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas melintasi kawasan tersebut untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan selama aksi berlangsung," tutur Akhmadi.

Tuntutan BEM SI: RUU Sisdiknas Hingga Kesejahteraan Guru

Aksi yang disuarakan melalui akun Instagram resmi BEM SI @bem_si ini mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal reformasi sektor pendidikan.

Dalam seruannya, BEM SI menekankan bahwa akses pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara.

Editor: Bayu Putra
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