Sehari Jadi Kapolri, Jenderal Suyudi Langsung Ganti Seluruh Kapolda di Jawa, Ini Daftar Lengkapnya

Presiden Prabowo memberikan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto usai dilantik jari Kapolri. (Tim Media Presiden)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi besar-besaran. Sehari pasca dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Suyudi mengganti seluruh Kapolda di Pulau Jawa. Dari ujung timur sampai ujung barat.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Lewat surat telegram itu, Jenderal Suyudi mengganti sejumlah pengisi jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan satuan kerja (satker) kewilayahan. Termasuk para Kapolda di Jawa.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Johnny dalam keterangannya pada Sabtu (3/10).
Ada pun pergantian Kapolda di Jawa terdiri atas:
Kapolda Banten dari Irjen Pol Hengki kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan
Kapolda Metro Jaya dari Komjen Asep Edi Suheri kepada Irjen Pol Dadang Hartanto
Kapolda Jawa Barat (Jabar) dari Irjen Pol Pipit Rismanto kepada Irjen Pol Hengki
Kapolda Jawa Tengah (Jateng) dari Irjen Pol Ribut Hari Wibowo kepada Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan
Kapolda Jawa Timur (Jatim) dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono
Kapolda DIY dari Irjen Pol Anggoro Sukartono kepada Irjen Pol Langgeng Purnomo
Isir menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 88 personel yang dimutasi oleh Kapolri Suyudi. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian.
Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah pati dan pamen Polri. Johnny mengatakan, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.
”Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
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