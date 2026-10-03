5 Lembaga Paling Sering Ganti Pimpinan di Era Prabowo, Bakom-KSP Terbanyak

JawaPos.com — Pergantian pimpinan sejumlah lembaga pemerintah terjadi berulang selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sedikitnya ada lima lembaga negara di era Prabowo-Gibran yang sering ganti pimppinan, bahkan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Dalam periode sejak awal pemerintahan hingga awal Oktober 2026, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kantor Staf Presiden (KSP) tercatat sudah mengalami tiga kali pergantian kepala.

Berikut data lengkap sejumlah lembaga negara yang mengalami pergantian pimpinan paling banyak sejak era Prabowo:

1. Bakom RI Tiga Kali Bakom mengalami tiga kali pergantian dengan empat pimpinan berbeda sejak Prabowo-Gibran mulai menjabat.

Hasan Nasbi yang sebelumnya memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan digantikan Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025.

Pergantian tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom pada 27 April 2026.

Terbaru, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun, posisi kepala lembaga komunikasi pemerintah itu telah diisi oleh Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.