Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 23.09 WIB

5 Lembaga Paling Sering Ganti Pimpinan di Era Prabowo, Bakom-KSP Terbanyak

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). - Image

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

JawaPos.com — Pergantian pimpinan sejumlah lembaga pemerintah terjadi berulang selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sedikitnya ada lima lembaga negara di era Prabowo-Gibran yang sering ganti pimppinan, bahkan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. 

Dalam periode sejak awal pemerintahan hingga awal Oktober 2026, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kantor Staf Presiden (KSP) tercatat sudah mengalami tiga kali pergantian kepala.

Berikut data lengkap sejumlah lembaga negara yang mengalami pergantian pimpinan paling banyak sejak era Prabowo:

1. Bakom RI Tiga Kali

Bakom mengalami tiga kali pergantian dengan empat pimpinan berbeda sejak Prabowo-Gibran mulai menjabat.

Hasan Nasbi yang sebelumnya memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan digantikan Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025.

Pergantian tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom pada 27 April 2026.

Terbaru, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun, posisi kepala lembaga komunikasi pemerintah itu telah diisi oleh Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.

2. KSP Tiga Kali

Pola serupa terjadi di KSP. Prabowo pada awal pemerintahannya melantik AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 21 Oktober 2024. Saat itu, Muhammad Qodari dilantik sebagai wakilnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Reshuffle Kabinet Ketujuh Jadi Sinyal Arah Politik Baru Pemerintahan Presiden Prabowo - Image
Nasional

Reshuffle Kabinet Ketujuh Jadi Sinyal Arah Politik Baru Pemerintahan Presiden Prabowo

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.39 WIB

IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran - Image
Ekonomi

IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.49 WIB

Pejabat Baru Kabinet Merah Putih, Sugiono Geser Jadi Menko PMK, Bahlil Rangkap Jabatan Menko - Image
Nasional

Pejabat Baru Kabinet Merah Putih, Sugiono Geser Jadi Menko PMK, Bahlil Rangkap Jabatan Menko

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore