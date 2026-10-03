5 Lembaga Paling Sering Ganti Pimpinan di Era Prabowo, Bakom-KSP Terbanyak

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
JawaPos.com — Pergantian pimpinan sejumlah lembaga pemerintah terjadi berulang selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sedikitnya ada lima lembaga negara di era Prabowo-Gibran yang sering ganti pimppinan, bahkan dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
Dalam periode sejak awal pemerintahan hingga awal Oktober 2026, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kantor Staf Presiden (KSP) tercatat sudah mengalami tiga kali pergantian kepala.
Berikut data lengkap sejumlah lembaga negara yang mengalami pergantian pimpinan paling banyak sejak era Prabowo:
Bakom mengalami tiga kali pergantian dengan empat pimpinan berbeda sejak Prabowo-Gibran mulai menjabat.
Hasan Nasbi yang sebelumnya memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan digantikan Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025.
Pergantian tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom pada 27 April 2026.
Terbaru, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom pada 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.
Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun, posisi kepala lembaga komunikasi pemerintah itu telah diisi oleh Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Pola serupa terjadi di KSP. Prabowo pada awal pemerintahannya melantik AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 21 Oktober 2024. Saat itu, Muhammad Qodari dilantik sebagai wakilnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022