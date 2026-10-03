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Syahrul Yunizar
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.10 WIB

Profil Komjen Herry 'Heriman' Heryawan, Dari Penanganan Karhutla hingga Kabaharkam Polri

Kabaharkam Komjen Herry Heryawan saat masih bertugas sebagai Kapolda Riau. (Istimewa) - Image

Kabaharkam Komjen Herry Heryawan saat masih bertugas sebagai Kapolda Riau. (Istimewa)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komjen Herry Heryawan menjadi Kepala Baharkam Polri. Sebagai salah seorang perwira tinggi (pati) Polri, rekam jejak Herry terbilang mentereng. 

Belum lama ini, mantan Kapolda Riau tersebut mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto karena dinilai mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dengan baik.. 

Atas prestasi tersebut, Presiden Prabowo meminta agar Polri mempromosikan Herry. Persis pada 2 Oktober, perintah Presiden Prabowo terlaksana.

Sosok yang akrab dipanggil Herimen itu menjadi salah seorang jenderal bintang dua Polri berpangkat irjen yang naik pangkat menjadi komjen.

Upacara Korps Raport untuk kenaikan pangkat Herry berlangsung di Mabes Polri pada Sabtu malam (3/10). 

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.

Menilik rekam jejaknya, Herry adalah salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Dia berpengalaman di bidang reserse.

Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Kapolda Riau dan kini Kabaharkam Polri, Herry pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di level polres, polda, dan Mabes Polri. 

Di antaranya adalah Wakasatreskrim Polres Kepri Timur pada tahun 2000, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang pada 2003, Kasat Reskrim Polresta Barelang pada 2007, dan Wakapolres Tanjungpinang pada 2009.

Setelahnya, ia mendapatkan promosi untuk bertugas di jajaran Polda Metro Jaya, dimulai dari Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 2011.

Editor: Bayu Putra
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