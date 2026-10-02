Rangkaian Sertijab Kapolri dan Wakapolri Dijadwalkan Siang Ini, Diawali Penyerahan Panji-Panji Polri

Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputra kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai tak lagi jabat Kapolri. (YT Setpres)

JawaPos.com - Mabes Polri menjadwalkan rangkaian serah terima jabatan kapolri dan wakapolri siang hari ini (2/10). Acara diawali dengan penyerahan Panji-Panji Polri dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).

”Acara akan dimulai di Lapangan Bhayangkara sekitar pukul 14.00 WIB dengan kegiatan upacara tradisi penyerahan Panji-Panji Polri dan farewell parade,” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media.

Acara kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 WIB dengan agenda pengantaran tugas Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Keduanya sudah mendapatkan penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

”Kemudian acara tradisi pelepasan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pukul 17.00 WIB,” lanjut Trunoyudo.

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Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi kapolri. Dia dilantik di Istana Negara pada Kamis (1/10) bersama Komjen Wahyu Hadiningrat yang dipercaya menjadi wakapolri.

Melalui pelantikan tersebut, Presiden Prabowo sekaligus menegaskan bahwa pimpinan Polri kini diisi oleh para pejabat baru. Suyudi sebelumnya bertugas sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara Wahyu adalah Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Kapolri.

Oleh Presiden Prabowo, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memegang tongkat komando Polri ditugaskan menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara Dedi mendapat kepercayaan sebagai kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Bersama Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bakal menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga berkomitmen membuat polisi lebih dekat dengan masyarakat.

Komitmen itu dilakukan oleh Suyudi melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan publik. Terutama dalam penegakan hukum. Dia ingin keadilan benar-benar ditegakkan.