Sejumlah Pejabat Antarkan Jenderal Sigit Pisah Sambut Kapolri di Mabes Polri

JawaPos.com - Sejumlah pejabat tinggi negara mengantarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pisah sambut Kapolri di Mabes Polri pada Jumat malam (2/10).

Beberapa pejabat yang tampak hadir yaitu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Mereka terpantau hadir dalam acara pisah sambut Jenderal Sigit dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Meski tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media, KSAD Jenderal Maruli sempat menyampaikan sedikit komentar atas pergantian Kapolri. “Makin mantap,” kata orang nomor satu di Angkatan Darat tersebut.

Selain pisah sambut Jenderal Sigit dengan Jenderal Suyudi, dalam acara yang sama dilaksanakan pisah sambut Wakapolri yang juga berganti pengisi jabatan dari Jenderal Polisi Dedi Prasetyo kepada Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Agenda itu dilaksanakan setelah Upacara Penyerahan Panji-Panji Polri Tribrata.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa upacara tersebut merupakan salah satu rangkaian pergantian pucuk pimpinan Polri. Seperti telah diketahui oleh publik, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suyudi menjadi kapolri pada Kamis (1/10).

“Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian daripada tradisi. Tradisi dalam organisasi Polri yang tentu memiliki nilai-nilai, tidak hanya secara seremonial, tapi juga memiliki makna,” ungkap Trunoyudo kepada awak media. “Baik untuk perjalanan maupun pengabdian pejabat Polri yang telah melaksanakan tugas. Juga peneguhan kembali nilai-nilai dan amanah institusi dalam menyongsong kepemimpinan selanjutnya,” tambah Trunoyudo.

“Panji-panji Polri Tribrata ini menjadi bagian yang sangat penting karena panji-panji tersebut merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri,” katanya.

Tidak berhenti sampai di situ, agenda berlanjut dengan kegiatan pengantar tugas untuk Jenderal Sigit dan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Keduanya dilepas dari Polri untuk menjalankan tugas berikutnya sebagaimana perintah dari Presiden Prabowo Subianto.