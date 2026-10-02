Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.52 WIB

Ingin Bawa Polri Lebih Dekat dengan Masyarakat, Kapolri Suyudi Bakal Belanja Masalah

Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat saat mellantik Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (kedua kiri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Biro Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat saat mellantik Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (kedua kiri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Biro Setpres)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membawa semangat Polri Bersama Masyarakat. Dia bertekad menjadikan Korps Bhayangkara lebih dekat dengan publik. Untuk itu, Suyudi berniat belanja masalah dari bawah.

Komitmen itu ditegaskan oleh Suyudi setelah dilantik pada Kamis (1/10). Dia menyatakan bahwa Polri akan melakukan konsolidasi internal, termasuk memetakan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian. Bersama jajarannya, dia juga akan menentukan langkah-langkah yang menjadi prioritas.

”Kita akan melihat, kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting yang menjadi prioritas kami,” ujar Suyudi dikutip pada Jumat (10/2).

Suyudi menyebut, langkah tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengacu pada grand strategy dan roadmap Polri yang mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan Polri dengan masyarakat. Menurut Suyudi, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan konsolidasi internal sekaligus melanjutkan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. 

Berbagai hal yang masih dapat ditindaklanjuti akan diteruskan. Termasuk peninggalan kapolri sebelumnya seperti layanan Call Center Polri 110. Untuk beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, Suyudi dan jajarannya akan memberi atensi untuk dibenahi.

“Dan tentunya kami akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” terang dia.

Suyudi menyatakan bahwa kedekatan antara polisi dan masyarakat merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Polisi, kata dia, harus hadir di tengah-tengah masyarakat serta mampu memberikan respons secara cepat atas setiap aduan yang disampaikan.

“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka harkamtibmas,”  ujarnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Listyo Sigit Sebut Kapolri Suyudi Polisi Kreatif dan Berintegritas - Image
Nasional

Listyo Sigit Sebut Kapolri Suyudi Polisi Kreatif dan Berintegritas

Jumat, 2 Oktober 2026 | 05.03 WIB

Jalankan Perintah Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat - Image
Nasional

Jalankan Perintah Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi Ingin Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Polri Tetapkan 4 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Karhutla - Image
Nasional

Polri Tetapkan 4 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Karhutla

Jumat, 2 Oktober 2026 | 15.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore