Jenderal Sigit Serahkan Panji-Panji Polri Tribrata kepada Kapolri Suyudi

KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan Panji-Panji Polri Tribrata kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Jumat (2/10). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com – Panji-Panji Polri Tribrata resmi berpindah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto.
Sigit yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyerahkan pataka tersebut kepada Suyudi dalam upacara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10) sore.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, upacara tersebut merupakan salah satu rangkaian seremoni pergantian pucuk pimpinan Polri.
Seperti telah diketahui oleh publik, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suyudi menjadi kapolri pada Kamis (1/10).
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“Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian daripada tradisi. Tradisi dalam organisasi Polri yang tentu memiliki nilai-nilai, tidak hanya secara seremonial, tapi juga memiliki makna,” ungkap Trunoyudo kepada awak media.
Panji-Panji Polri Tribrata, kata Trunoyudo, merupakan simbol kehormatan bagi seluruh personel Polri.
Baik untuk perjalanan maupun pengabdian pejabat Polri yang telah melaksanakan tugas di Korps Bhayangkara.
Juga peneguhan kembali nilai-nilai dan amanah institusi dalam menyongsong kepemimpinan selanjutnya.
“Panji-panji Polri Tribrata ini menjadi bagian yang sangat penting karena panji-panji tersebut merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri,” bebernya.
Tidak berhenti sampai di situ, agenda berlanjut dengan kegiatan pengantar tugas untuk Sigit dan eks Wakapolri Dedi Prasetyo.
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