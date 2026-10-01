Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Ternyata Pernah Jadi Coverboy saat SMP

JawaPos.com – Kapolri baru, Suyudi Ario Seto tidak hanya punya rekam jejak mentereng di berbagai penugasan kepolisian.

Jauh sebelum bergabung di Korps Bhayangkara, Suyudi pernah tercatat sebagai salah satu coverboy era 80-an, tepatnya sebagai semifinalis coverboy majalah mode tahun 1988 saat masih duduk di bangku SMP.

Sisi lain kehidupan Suyudi terungkap dari terbitan Majalah Mode No. 11 edisi 30 Mei 1988.

Saat itu, pria kelahiran 14 Juli 1973 ini terdaftar sebagai salah satu semifinalis Coverboy saat masih bersekolah di SMPN 70 Jakarta.

Ajang tersebut diikuti Suyudi saat usianya masih 16 tahun, dengan postur menjulang setinggi 171 cm dan berat 52 kg serta alis tebal yang khas.

Wajah muda Suyudi pernah bertengger di majalah populer tersebut bersama figur publik kenamaan lain, seperti Gugun Gondrong dan Candy Satrio.

Dari Panggung Modeling ke Kawah Candradimuka Akpol Kiprahnya di dunia fashion remaja tidak berlangsung lama. Suyudi memilih jalan pengabdian di korps bhayangkara dengan menembus Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1994.

Sejak lulus dari Akpol, Suyudi meniti karir kepolisian dengan spesialisasi yang kuat di bidang reserse.

Karir resersenya diawali saat dipercaya memegang posisi Kanit II Resmob Polda Metro Jaya.