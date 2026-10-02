Punya Kecerdasan Intelektual, Suyudi Dipercaya Bisa Wujudkan Transformasi Polri

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Pendiri ESQ Corp, Prof. Ary Ginanjar Agustian. (Istimewa)

JawaPos.com - Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai sosok yang tepat dipilih sebagai Kapolri. Dia dianggap memiliki kecerdasan intelektual yang dibutuhkan oleh Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendiri ESQ Corp, Prof. Ary Ginanjar Agustian mengatakan, pemilihan Suyudi dianggap bisa mewujudkan transformasi Polri. Korps Bhayangkara dipercaya bisa semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Menurut saya, Presiden Prabowo telah memilih sosok yang tepat untuk memimpin Polri. Visi yang dibawa Jenderal Suyudi sangat luhur, yaitu menghadirkan polisi yang memberikan rasa aman, bukan rasa takut, serta memberikan pertolongan, bukan kerumitan,” ujar Ary di Jakarta, Kamis (1/10).

Dari visi tersebut, Suyudi nampak jelas menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari orientasi pelayanan kepolisian. Sehingga, polisi tidak sebatas bertugas sebagai penegak hukum.

“Tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pertolongan kepada masyarakat. Ketika masyarakat melihat polisi dan merasa aman, di situlah kehadiran negara benar-benar dirasakan,” imbuhnya.

Menurut Ary, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan dilengkapi kematangan emosional, karakter, dan integritas.

Hal tersebut sejalan dengan konsep tiga kecerdasan ESQ, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ.

“Kecerdasan intelektual diperlukan agar seorang polisi mampu mengambil keputusan secara tepat. Kecerdasan emosional dibutuhkan agar mampu memahami dan melayani masyarakat dengan empati. Sedangkan kecerdasan spiritual menjadi fondasi agar kewenangan selalu digunakan dengan nilai, integritas, dan tanggung jawab,” ungkap Ary.

Atas dasar itu, Suyudi diharapkan bisa mewujudkan visi tersebut selama masa kepemimpinannya. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Presiden telah memberikan amanah besar kepada Jenderal Suyudi. Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk bersama-sama membangun Polri yang semakin profesional, berkarakter, berintegritas, dan hadir untuk masyarakat,” pungkas Ary.