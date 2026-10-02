Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.18 WIB

Greenpeace Soroti Asap Karhutla Indonesia, Disebut Cemari Udara 7 Negara


Para prajurit TNI memadamkan api di lokasi karhutla. Belasan ribu personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di berbagai daerah Indonesia. (TNI)

 

JawaPos.com - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia disebut tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Greenpeace Indonesia menyoroti pergerakan asap yang disebut telah melampaui wilayah sumber kebakaran hingga mencapai sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
 
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Koalisi Indonesia Tanpa Polusi di Jakarta, Kamis (1/10). Dalam kesempatan itu, koalisi menyoroti kondisi karhutla sepanjang 2026 yang dinilai telah meluas ke berbagai wilayah Indonesia.
 
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan pemantauan yang dilakukan pihaknya menunjukkan adanya pergerakan asap dari wilayah terdampak karhutla menuju kawasan di luar Indonesia.
 
Dia menegaskan bahwa karhutla tahun ini adalah mesin pencetak polusi udara yang mematikan. Sepanjang Agustus-20 September 2026, pihaknya telah mengidentifikasi 3.2131 titik sumber asap di Kalimantan yang sebagian besar di lanskap gambut dan 894 titik di Sumatera. 
 
 
“Pemantauan kami juga membuktikan pergerakan asap beracun ini telah melampaui wilayah titik sumber asap, bahkan menunjukkan pergerakan lintas batas menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Jutaan warga kini dipaksa menghirup udara beracun, dan pemerintah tidak bisa lagi melihat ini hanya sebagai masalah di hulu saja," kata Belgis.
 
Selain persoalan asap lintas batas, koalisi juga menyoroti dampak polusi udara yang ditimbulkan karhutla terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 26.545 kasus di antaranya terjadi pada anak usia balita.
 
Bahkan, untuk di Indonesia sendiri, Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyebut karhutla sepanjang 2026 tidak lagi hanya terpusat di Sumatra dan Kalimantan. Sebaran kejadian juga disebut telah meluas secara sporadis ke Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.
 
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
 
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi meminta pemerintah mengubah pola penanganan karhutla agar tidak sebatas mengandalkan pemadaman setelah kebakaran meluas.
 
Selain itu, koalisi mendorong pemerintah memperkuat keterbukaan data mengenai izin konsesi, menghentikan kerusakan ekosistem gambut, menindak pihak yang melakukan pembakaran lahan, serta memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan yang terdampak polusi asap.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla Mulai Meluas ke Indonesia Timur, WALHI: Ruang Hidup Masyarakat Terancam - Image
Nasional

Karhutla Mulai Meluas ke Indonesia Timur, WALHI: Ruang Hidup Masyarakat Terancam

Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.12 WIB

Bantu Karhutla Kalimantan, Menhan Anugerahkan Satyalancana Dharma Samudera ke Pasukan Jepang - Image
Nasional

Bantu Karhutla Kalimantan, Menhan Anugerahkan Satyalancana Dharma Samudera ke Pasukan Jepang

Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.30 WIB

Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan Rampung, Kapal Perang Jepang Segera Tinggalkan Indonesia - Image
Nasional

Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan Rampung, Kapal Perang Jepang Segera Tinggalkan Indonesia

Rabu, 30 September 2026 | 21.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore