Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan Rampung, Kapal Perang Jepang Segera Tinggalkan Indonesia

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan bahwa misi kemanusiaan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) di Kalimantan sudah selesai. Mereka telah membantu Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, saat ini JSDF tengah bersiap meninggalkan Indonesia. Kapal Perang JS Kunisaki yang mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook bakal kembali berlayar ke Jepang.

”Rangkaian misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh Jepang telah resmi berakhir sesuai dengan jadwal dan target penanganan darurat yang telah diselesaikan di lapangan,” kata Rico pada Rabu (30/9).

Rico menyebut, keputusan itu merupakan bagian dari perencanaan operasional bersama sejak awal antara Kemhan, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pihak Pemerintah Jepang. Yakni pengerahan unsur Japan Disaster Relief (JDR) dan alutsista sesuai masa periode yang sudah dijalani.

”Saat ini, unsur kapal JS Kunisaki beserta seluruh personel sedang merampungkan persiapan logistik dan administrasi sebelum bertolak kembali ke Jepang,” ujarnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menegaskan bahwa rangkaian penutupan misi kemanusiaan Jepang itu selesai ditandai secara resmi dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Samudera. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kepada Pasukan Jepang.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan mengkonfirmasi hal itu. Dia menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang sudah menyelesaikan tugas.

”Jepang melalui Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) secara resmi telah mengakhiri misi bantuan pemadaman Karhutla di Kalimantan Barat pada Selasa, 29 September 2026,” kata Berton saat dikonfirmasi oleh awak media.