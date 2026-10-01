Resmi Jadi Menko Polkam, Dudung Bakal Sinkronkan Beberapa Kementerian dan Lembaga

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. (Folly Akbar/Jawa Pos)
JawaPos.com - Usai dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan bakal menyinkronkan beberapa kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
Menurut Dudung, tugas sebagai menko polkam tidak mudah. Apalagi di tengah situasi saat ini. Untuk itu, perlu sinkronisasi di antara seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi kemenko polkam. Tujuannya untuk memastikan semua tugas terlaksana dengan baik.
”Tugas-tugas menko polkam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kami koordinasikan, sinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi menko polkam, itu nanti akan kami tingkatkan yang sudah dilaksanakan pejabat sebelumnya,” kata dia.
Menurut Dudung, langkah awal yang perlu dia lakukan adalah koordinasi dengan semua instansi terkait. Dia ingin kondisi dan situasi keamanan di Indonesia semakin kondusif. Untuk memastikan itu semua, butuh kerja bersama di antara semua instansi terkait.
”Tentunya masalah keutuhan, persatuan dan kesatuan negara ini yang harus kami tingkatkan kembali, kita songsong pembangunan Asta Cita yang menjadi cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, mana program strategis nasional, program prioritas nasional, dan program unggulan bapak presiden,” imbuhnya.
Mantan kepala staf kepresidenan (KSP) dan kepala staf angkatan darat (KSAD) itu mengucapkan terima kasih atas amanat dan mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya. Dia memastikan akan bekerja sebaik-baiknya dalam membantu presiden.
”Saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, tentunya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah beri kepercayaan ke saya selaku menko polkam,” imbuhnya.
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Sebelum dipercayakan kepada Dudung, jabatan menko polkam diduduki oleh Djamari Chaniago. Berdasar catatan dan dokumen pemberitaan JawaPos.com, Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988. Dia menghabiskan karirnya di TNI dengan mengisi sejumlah posisi dan melakoni berbagai tugas.
Dudung menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di era kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kemudian dia mendapat kepercayaan sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
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