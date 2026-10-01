Resmi jadi Kapolri, Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Tercatat Rp 5,8 Miliar

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, dan kini ia menyandang pangkat Jenderal Polisi.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Suyudi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 5.847.000.000 atau sekitar Rp 5,8 miliar.

Terakhir, Ia menyampaikan data kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2026 saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam laporan tersebut, kekayaan Suyudi terdiri atas sejumlah aset tidak bergerak dan bergerak.

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Untuk tanah dan bangunan, total nilai yang dilaporkan mencapai Rp 4.600.000.000 atau Rp 4,6 miliar.

Selain properti, Suyudi juga mencatatkan kepemilikan kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp 457.000.000.

Kendaraan miliknya itu di antaranya berupa Yamaha NMAX tahun 2025 dan mobil Mini Cooper tahun 2022.

Suyudi turut melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 40.000.000. Sementara itu, kas dan setara kas yang dimilikinya tercatat sebesar Rp 750.000.000.

Saat masih menjabat sebagai Kapolda Banten, Suyudi melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 5.488.000.000 pada 13 Maret 2025.