Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Komjen Suyudi Beberkan 6 Program Transformasi Polri, Berantas Pungli hingga Perkuat Penegakan Hukum

Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri oleh Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). (Istimewa)

 

 
JawaPos.com - Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri.
 
Hal itu dia lakukan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).
 
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan sejumlah agenda yang akan menjadi fokus pembenahan apabila mendapat amanah memimpin Korps Bhayangkara. 
 
Enam program tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
 
Program pertama adalah penguatan kelembagaan. Suyudi mengatakan Mabes Polri akan diarahkan menjadi organisasi yang strategis dan ramping.
 
Sementara itu, Polda diperkuat agar semakin profesional dan suportif, Polres menjadi satuan operasional dasar yang kuat, serta Polsek semakin tangguh dan dekat dengan masyarakat.
 
"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan. Penguatan ini, penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan," kata Suyudi.
 
Prioritas kedua menyangkut pembinaan SDM dan sistem rekrutmen. Menurut Suyudi, pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penerimaan anggota, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, kesejahteraan hingga masa purna tugas.
 
Ia menekankan, prinsip meritokrasi serta rekam jejak integritas harus menjadi landasan dalam pengelolaan personel Polri. Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anggota memperoleh kesempatan berdasarkan kinerja dan kapasitasnya.
 
"Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," tegasnya.
 
Program ketiga adalah pembenahan pelayanan publik. Suyudi menyebut pelayanan kepolisian tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
 
Karena itu, pelayanan diharapkan semakin mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa sistem internal kepolisian tidak semestinya justru menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
 
Menurut Suyudi, digitalisasi pelayanan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempersempit peluang terjadinya pungutan liar (pungli).
 
Layanan digital juga diharapkan mengurangi kebutuhan pertemuan tatap muka, tanpa menghilangkan akses bagi masyarakat yang tetap membutuhkan pelayanan secara langsung.
 
Program keempat adalah penguatan penegakan hukum. Ia menilai ukuran keberhasilan penanganan perkara tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga kualitas proses dan hasil penegakan hukum.
 
"Empat, penguatan penegakan hukum. Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan," ujarnya.
 
Selanjutnya, program kelima berkaitan dengan penguatan pengawasan. Suyudi mengatakan mekanisme pengawasan perlu diarahkan dari pola yang bersifat reaktif menjadi sistem yang berbasis risiko.
 
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap pengaduan memiliki alur penanganan yang jelas, termasuk pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap laporan dapat ditelusuri dan tidak berhenti tanpa kejelasan.
 
Program keenam adalah peningkatan akuntabilitas anggaran. Suyudi menilai keberhasilan pengelolaan anggaran Polri tidak cukup hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
 
Menurut dia, penggunaan anggaran harus dikaitkan dengan hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
 
 
Dengan pendekatan tersebut, anggaran kepolisian diharapkan tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kerugian Penipuan Online Tembus Rp 9,1 Triliun, DPR Ingatkan Masyarakat Wajib Waspada - Image
Ekonomi Digital

Kerugian Penipuan Online Tembus Rp 9,1 Triliun, DPR Ingatkan Masyarakat Wajib Waspada

Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.18 WIB

Bansos Jakarta Semrawut Gara-Gara Desil Pusat, DPRD Desak Kembali Ambil Alih - Image
Jabodetabek

Bansos Jakarta Semrawut Gara-Gara Desil Pusat, DPRD Desak Kembali Ambil Alih

Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.12 WIB

11 Tuntutan Buruh soal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, dari Kontrak hingga Magang - Image
Nasional

11 Tuntutan Buruh soal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, dari Kontrak hingga Magang

Selasa, 29 September 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore