Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai bahwa industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memperluas akses pasar global.

Menurutnya, saat ini perkembangannya tidak lagi terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi telah mencakup berbagai sektor industri seperti kosmetik, farmasi, fesyen, hingga produk dan jasa pendukung lainnya.

Hal ini membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku industri Indonesia untuk menghadirkan produk halal yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing.

“Indonesia memiliki dua kekuatan sekaligus, yaitu pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang. Inilah modal yang perlu kita manfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi semakin kuat sebagai produsen dan berperan penting dalam rantai pasok halal dunia,” ujar Agus dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/9).

Agus mengatakan, nilai ekspor produk industri halal Indonesia mencapai USD 70,73 miliar pada 2025, meningkat dari USD 65,2 miliar pada 2024. Sementara itu, pada Semester – I 2026, ekspor produk industri halal mencapai USD 35,72 miliar atau meningkat 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia mengatakan, penguatan ekosistem industri halal perlu berjalan seiring dengan kemampuan pelaku industri dalam membangun brand yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

“Sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari identitas dan nilai tambah produk, namun perlu disertai kualitas produk, inovasi, proses produksi yang terpercaya, serta kemampuan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada konsumen,” ujarnya.

Public Affairs and Sustainability Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, menilai perkembangan industri halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi juga semakin terkait dengan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan sebuah brand.