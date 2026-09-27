Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 27 September 2026 | 17.51 WIB

Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai bahwa industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memperluas akses pasar global.

Menurutnya, saat ini perkembangannya tidak lagi terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi telah mencakup berbagai sektor industri seperti kosmetik, farmasi, fesyen, hingga produk dan jasa pendukung lainnya.

Hal ini membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku industri Indonesia untuk menghadirkan produk halal yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing.

Indonesia memiliki dua kekuatan sekaligus, yaitu pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang. Inilah modal yang perlu kita manfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi semakin kuat sebagai produsen dan berperan penting dalam rantai pasok halal dunia,” ujar Agus dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/9).

Agus mengatakan, nilai ekspor produk industri halal Indonesia mencapai USD 70,73 miliar pada 2025, meningkat dari USD 65,2 miliar pada 2024. Sementara itu, pada Semester – I 2026, ekspor produk industri halal mencapai USD 35,72 miliar atau meningkat 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia mengatakan, penguatan ekosistem industri halal perlu berjalan seiring dengan kemampuan pelaku industri dalam membangun brand yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

“Sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari identitas dan nilai tambah produk, namun perlu disertai kualitas produk, inovasi, proses produksi yang terpercaya, serta kemampuan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada konsumen,” ujarnya.

Public Affairs and Sustainability Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, menilai perkembangan industri halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi juga semakin terkait dengan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan sebuah brand.

Ia mengatakan, lavel halal semakin memiliki relevansi yang luas dalam membangun kepercayaan konsumen. Bagi brand, pemenuhan standar halal perlu berjalan bersama dengan kualitas produk, transparansi, serta komitmen terhadap keberlanjutan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Usai Bertemu Menperin, Menkeu Purbaya Akui Siap Guyur Subsidi 100 Ribu Unit Mobil dan Motor Listrik - Image
Ekonomi

Usai Bertemu Menperin, Menkeu Purbaya Akui Siap Guyur Subsidi 100 Ribu Unit Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.16 WIB

Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas - Image
Bisnis

Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas

Sabtu, 25 April 2026 | 01.18 WIB

Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak Vokasi Binaan, dari SMK hingga Politeknik, Catat Tanggalnya! - Image
Ekonomi

Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak Vokasi Binaan, dari SMK hingga Politeknik, Catat Tanggalnya!

Selasa, 21 April 2026 | 01.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore