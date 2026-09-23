Indonesia Belum Sepakati Harga Listrik untuk ASEAN Power Grid, Bahlil Ogah 'Abuleke'

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Indonesia belum menandatangani ASEAN Power Grid (APG) atau sistem jaringan terintegrasi di antara negara-negara anggota ASEAN, sebab masih melakukan negosiasi harga listrik.

“Harganya belum win-win,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara Electricity Connect 2026 yang digelar di Tangerang, Banten, Selasa (22/9).

Bahlil mengungkapkan sempat menjalin komunikasi dengan Malaysia ihwal komitmen ASEAN Power Grid yang merupakan hasil dari KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

Ia mengakui bahwa belum menandatangani komitmen tersebut, sebab berdasarkan hitungan Bahlil, Indonesia belum mendapatkan keuntungan yang setimpal.

“Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kami. Untungnya harus adil, bukan kamu untung 70, kami untung 30. Itu bukan win-win, abuleke namanya,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan akan memberi tanda tangan setelah menghasilkan kesepakatan yang setimpal.

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan tidak ada negara yang bisa besar tanpa kolaborasi, salah satunya melalui kolaborasi kawasan sebagaimana ASEAN.

“Tidak ada negara yang hebat karena single fighter, bukan lagi zamannya. Kolaborasi itu adalah juga saling membutuhkan, saling menerima, dan saling memberi,” ucap Bahlil.