Investigasi KNKT Ungkap 6 Penyebab Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line di Bekasi

JawaPos.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap sejumlah temuan dalam laporan investigasi kecelakaan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Jalur I Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Investigasi tersebut menemukan enam faktor yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.

KNKT menjelaskan, faktor yang berkontribusi merupakan kondisi atau tindakan yang apabila dihilangkan, dihindari, atau tidak terjadi dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan maupun tingkat keparahannya.

"Faktor yang berkontribusi merupakan tindakan, kondisi, kejadian, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang apabila dihilangkan, dihindari, atau tidak ada, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau mengurangi tingkat keparahan kecelakaan," tulis laporan KNKT, dikutip Selasa (29/9).

Faktor pertama, berkaitan dengan tidak teridentifikasinya hazard pada hubungan persinyalan antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Bekasi Timur.

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Saat kecelakaan terjadi, KA Argo Bromo berjalan langsung dari Jalur III Stasiun Bekasi setelah melewati Sinyal Keluar J12 yang memperlihatkan aspek hijau. Namun, kereta kemudian menghadapi Sinyal Blok B104 dengan aspek merah karena KA 5568A Commuter Line masih berada di Stasiun Bekasi Timur, tepatnya di track 104BT.

Kondisi tersebut tidak teridentifikasi ketika dilakukan review desain maupun pengujian setelah perubahan layout Stasiun Bekasi pada 2021. Dalam dokumen review desain 2022, aspek persinyalan digambarkan berdasarkan hubungan signal to signal tanpa memperlihatkan status okupasi track.

Akibatnya, perbedaan perilaku Sinyal Keluar J12 terhadap status okupasi track 104AT dan 104BT tidak tergambarkan.

"Dengan tidak tergambarkannya hal tersebut, kondisi ini tidak teridentifikasi sejak tahapan review desain, testing, hingga saat pengoperasian sampai dengan kecelakaan ini terjadi," tulis laporan tersebut.