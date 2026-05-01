R. Nurul Fitriana Putri
Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.25 WIB

KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa Usai Tabrak Mobil di Grobogan, 4 Orang Tewas 

KA Argo Bromo Anggrek mengalami insiden tertemper mobil di Grobogan, Jawa Tengah. (Sumber X)

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan perjalanan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek mengalami insiden tertemper mobil di perlintasan sebidang tanpa penjagaan (JPL 52) KM 29+800 antara Stasiun Panunggalan - Stasiun Kradenan pada Jumat (1/5) dini hari.

"Akibat kejadian kejadian temperan tersebut, KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB guna dilakukan pemeriksaan kondisi sarana," kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Jumat (1/4).

Lantas, setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan aman oleh awak sarana perkeretaapian (ASP), KA Argo Bromo Anggrek berangkat kembali dari Stasiun Kradenan pada pukul 02.56 WIB.

Pihaknya menyampaikan prihatin dan menyayangkan insiden tersebut karena masih adanya aktivitas masyarakat di area jalur rel yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kabar KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak sebuah minibus telah beredar di media sosial. Dalam kejadian itu disebutkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka.

Berdasarkan informasi yang beredar, para penumpang minibus itu merupakan masyarakat pengantar calon jamaah haji. Akibat tertemper kereta, minibus yang dengan 9 orang penumpang terpental hingga 20 meter hingga jatuh ke area persawahan.

"Informasi terkini, kecelakaan kereta api nyerempet mobil dan mobilnya masuk ke bawah jurang. Diduga pengemudi rombongan pengantar haji, lokasi di Tuko, Sugihan, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah 4 orang meninggal di tempat," ujar salah satu masyarakat lewat videonya.

Dari data yang dihimpun, empat korban meninggal dunia adalah Shazia Belvania Mutia (2), Nayla Dwi Kartika (10), Dalni (51) dan Mukamat Sharoni (51). Sedangkan, lima korban yang terluka, yakni Jakinem (77), Kardi (60), Darwati (56), Indah Setyowati (26) dan Vizba Denada (10).

Artikel Terkait
Sepenggal Kisah Duka dari Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur - Image
Nasional

Sepenggal Kisah Duka dari Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Rabu, 29 April 2026 | 14.57 WIB

Buntut Kecelakaan KRL Stasiun Bekasi, Kemenhub Sidak Pool Taksi Xanh SM Bekasi - Image
Nasional

Buntut Kecelakaan KRL Stasiun Bekasi, Kemenhub Sidak Pool Taksi Xanh SM Bekasi

Rabu, 29 April 2026 | 14.42 WIB

Persinyalan Kereta Api Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL, AHY: Semua Kita Investigasi - Image
Nasional

Persinyalan Kereta Api Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL, AHY: Semua Kita Investigasi

Selasa, 28 April 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

